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والدة كرستيانو: المافيا حرمت رونالدو من الكرة الذهبية

السبت 02 نوفمبر 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة كرستيانو: المافيا حرمت رونالدو من الكرة الذهبية


وكالات / سما /

سخنت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، حبالها الصوتية جيداً، لتُتحف وسائل الإعلام بتصريحات نارية، حيث أكد وجود مافيا تسبب في حرمان ابنها من التتويج بالكرة الذهبية.

وتؤمن والدة رونالدو بوجود نظرية مؤامرة تحاك ضد صاروخ ماديرا، كما ترى أن نجلها كان من الممكن أن يحصل على جوائز أكثر مما حصد طوال مسيرته، لكن جنسيته البرتغالية حرمته من ذلك.

وقال أفيرو في تصريحات أبرزتها إذاعة مونتي كارلو الفرنسية: “هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، هذه الكلمة هي الأنسب لوصف ذلك، وإذا أدركت كل ما يحدث، ستؤمن بهذا الأمر”.

وتابعت: “هذه المافيا هي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالمزيد من الكرات الذهبية.. هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانياً أو إنجليزياً، لما فعلوا ذلك معه”.

واختتمت بالقول: “رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف مدى إمكانية حصوله عليها هذا العام، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدمه الموسم الماضي، فهو يستحقها عن جدارة”.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة ضغط على مجلة فرانس فوتبول، خاصةً وأن ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك هما المرشحان البارزان للتتويج بالكرة الذهبية 2019، نظراً لأدائهما المميز والثابت طوال العام الجاري.

#رونالدو #الكرة الذهبية #كرستيانو رونالدو

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