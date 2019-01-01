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اعتقال ضابط بجيش الاحتلال اغتصب مجندات

السبت 02 نوفمبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال ضابط بجيش الاحتلال اغتصب مجندات


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي،عن اعتقال ضابط اسرائيلي برتبة رائد بتهمة التحرش جنسيا بفتيات مجندات يؤدين الخدمة تحت إمرته واغتصابهن.
وتابع الجيش في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقررت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.
وأصبح ذلك واقعة جديدة ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.
وقبل أسبوع فقط، اضطر قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وجهت له شبهات بالتحرش جنسيا بالمجندات.

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