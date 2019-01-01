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نابلس: قوات الاحتلال تطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم

السبت 02 نوفمبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: قوات الاحتلال تطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم


رام الله / سما /

طردت قوات الاحتلال، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة " يتسهار" بين بورين وحوارة، وهددت المزارعين بإحضار المستوطنين إلى المكان، اذا لم يغادروا المكان.

يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلان استهداف قاطفي الزيتون في عدة قرى بالضفة الغربية، حيث شهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة، خلال الموسم الحالي لقطف الزيتون، فقد سجلت قرية بورين أكثر الاعتداءات التي وصلت إلى 12 اعتداء في الآونة الأخيرة، من استهداف للمزارعين، وسرقة وحرق الأشجار، فيما سجلت قريوت جنوباً ما يقارب 10 اعتداءات من هجوم ومنع المواطنين من قطف الزيتون.

وحسب تقرير صدر مؤخراً عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فقد تحولت القرى الفلسطينية في موسم قطف الزيتون إلى ساحة مواجهة ساخنة بين المواطنين والمستوطنين.

ولايسمح الاحتلال للمواطنين الدخول إلى أكثر من 3500 دونم في محافظة نابلس، إلا بتنسيق مسبق لبضعة أيام في السنة.

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