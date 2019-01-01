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معلقاً على إطلاق الصواريخ.. ليبرمان لنتنياهو وأعضاء الكابينت: "استيقظوا"

السبت 02 نوفمبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلقاً على إطلاق الصواريخ.. ليبرمان لنتنياهو وأعضاء الكابينت: "استيقظوا"


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، أمس الجمعة، على مستوطنة سديروت، معتبراً أن ذلك "نتيجة مباشرة لسياسة الاستسلام التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".

وقال ليبرمان: إن "إطلاق أكثر من عشرة صواريخ على سديروت ومستوطنات غلاف غزة مساء يوم الجمعة، بينما تجلس عائلات المستوطنين حول طاولة السبت، يأتي نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة في الاستسلام للمنظمات في غزة".

وأضاف ليبرمان: "أصبحت أعمال الشغب على السياج الحدودي أمر معتاد، حتى وسائل الإعلام لا تغطي ذلك".

وتابع ليبرمان: "لكل شخص عانى من التظاهرات على السياج والصواريخ مساء الجمعة، لا تقلقوا، فإن رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الطريق؛ في الأسبوع المقبل سيتم تمرير عشرات الملايين من الدولارات مرى أخرى لحماس"، وفق تعبيره.

وأشار ليبرمان، إلى أن "تآكل الردع الإسرائيلي في الجنوب يشجع العدو في الشمال وإيران".

ووجه ليبرمان كلمة لرئيس الحكومة ووزير الجيش نتنياهو وأعضاء الكابينت، قائلاً لهم: "استيقظوا".

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