الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدً الأحد 3/11/2019.

وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة الحادية عشرة + الحافلتان: الثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (10/24)، والحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (10/31).

ونوهت للمسافرين التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت جميع المسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (31/10)