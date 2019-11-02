يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت أن "الجهاد الإسلامي يقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة .

وادعى يؤاف زيتون، مراسل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت"، ان الجهاد الاسلامي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف خلف الصواريخ الليلة، كما جرت العادة في الأشهر الأخيرة".

ووفقاً للصحيفة العبرية، شهدت مستوطنات غالف غزة ثلاث دفعات من الصواريخ انطلاقاً من القطاع، تصدت القبة الحديدية لجزء منها.

وأكدت يديعوت أن ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أصيبوا بجراح متفاوتة، بقصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، بأكثر من 10 قذائف صاروخية.

وأوضحت أن العملية جرت على ثلاث دفعات، وإن "معجزة" تقف خلف نجاة عائلة ضربت إحدى القذائف الصاروخية منزلهم في "سديروت"، بعد أن فرت إلى الملاجئ التحت أرضية.