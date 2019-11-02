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والا العبري : تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة

السبت 02 نوفمبر 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري : تزايد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالضفة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن هناك تزايد كبير في حالات اعتداء المستوطنين اليهود على السكان الفلسطينيين، في قرى ومدن الضفة الغربية.

وقال الموقع العبري، إنه وبحسب معطيات الجيش والشرطة الإسرائيلية، تم تسجيل وقوع 36 حادثة اعتداء على السكان وممتلكاتهم، خلال شهر أكتوبر المنصرم.

ووفقا للموقع العبري، أصيب خلال الشهر المنصرم، 12 فلسطينيا، تم الاعتداء عليهم بشكل مباشر من قبل مجموعات من المستوطنين المتطرفين، سكان مستوطنة "يتسهار" شمالي الضفة.

وأضاف الموقع العبري، أن المستوطنين قاموا خلال الشهر الماضي، باقتلاع 37 شجرة زيتون، وأعطبوا عجلات 52 سيارة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران 12 منزلا بالضفة.

وتابع الموقع، أن غالبية الشعارات كانت عبارة عن تهديدات، وكلمات عنصرية، تدعو لقتل السكان العرب، وتطالب بتهجيرهم بالقوة من مناطق سكناهم.

وأشار الموقع العبري، الى أن هناك تخوفات بالجيش الإسرائيلي، من أن تؤدي هذه الأعمال المتطرفة بحق السكان الفلسطينيين، الى موجة عنف جديدة بالضفة الغربية.

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