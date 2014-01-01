اطلاق 7 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واصابات في صفوف المستوطنين

غزة / سما /

افادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بانطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وقالت المصادر العبرية، ان صفارت الانذار قد دوت في سديروت و نير عام و ايرز

في السياق، قالت صحيفة يديعوت العبرية، "وابل من الصواريخ تجاه سديروت والقبة الحديدية تحاول الاعتراض"

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

فيما اوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه تم اطلاق حوالي 10 صواريخ نحو سديروت خلال الأوقات الماضية.

وبحسب القناة 12 العبرية، فان الفرق الطبية عالجت عدد من المستوطنين المصابين بالهلع جراء إطلاق الصواريخ.