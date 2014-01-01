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الرئيس يهنأ نظيره الجزائري بعيد الثورة المجيدة

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنأ نظيره الجزائري بعيد الثورة المجيدة


رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس نظيره رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن صالح بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة الجزائرية المجيدة.

وتمنى الرئيس، في برقية تهنئة بهذا الخصوص، أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الجزائر وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، لتظل قوية عزيزة شامخة تمارس دورها القومي الرائد في خدمة قضايا الأمة، وفي الطليعة منها قضية فلسطين.

كما أعرب الرئيس عن جزيل شكرنا وتقدرينا لكل ما تقدمه الجزائر من دعم أخوي ثابت لشعبنا ونضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال لأرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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