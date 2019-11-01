"حماس" ستعمل كل ما في وسعها لإنجاحها.. أبو مرزوق: يجب قبول نتائج الانتخابات والعمل وفقها

أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة " حماس" ، اليوم الجمعة، أن حركته ستعمل كل ما في وسعها لإنجاح الانتخابات.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): الانتخابات حق للشعب، لاختيار قياداته، ومن يعبّرون عنه، مشيرًا إلى أنه "يجب ضمان النزاهة، والشفافية، والحرية، والعدالة".
وأضاف: "يجب قبول النتائج، والعمل وفقها، ويجب أن تشمل الانتخابات القدس والضفة، والقطاع"، لافتا إلى أن "التوافق الوطني، ضرورة لنجاح الانتخابات، وأن حماس جاهزة لكل ذلك".
الانتخابات حق للشعب ،لاختيار قياداته، ومن يعبّرون عنه.— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) November 1, 2019
يجب ضمانة النزاهة، والشفافية، والحرية،والعدالة.
يجب قبول النتائج، والعمل وفقها.
يجب أن تشمل الانتخابات: القدس والضفة، والقطاع.
التوافق الوطني، ضرورة لنجاح الانتخابات.
حماس جاهزة لكل ذلك، وستعمل ما في وسعها لإنجاح الانتخابات.