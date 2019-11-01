"حماس" ستعمل كل ما في وسعها لإنجاحها.. أبو مرزوق: يجب قبول نتائج الانتخابات والعمل وفقها

غزة / سما /

أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة " حماس" ، اليوم الجمعة، أن حركته ستعمل كل ما في وسعها لإنجاح الانتخابات.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): الانتخابات حق للشعب، لاختيار قياداته، ومن يعبّرون عنه، مشيرًا إلى أنه "يجب ضمان النزاهة، والشفافية، والحرية، والعدالة".

وأضاف: "يجب قبول النتائج، والعمل وفقها، ويجب أن تشمل الانتخابات القدس والضفة، والقطاع"، لافتا إلى أن "التوافق الوطني، ضرورة لنجاح الانتخابات، وأن حماس جاهزة لكل ذلك".