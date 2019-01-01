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إحتجاز عروس لاكثر من ساعة علي حاجز "الكونتينر"

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحتجاز عروس لاكثر من ساعة علي حاجز "الكونتينر"


بيت لحم / سما /

 احتجز جنود الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز"الكونتينر" المؤدي الى بيت لحم موكب عرس فلسطيني مساء اليوم اثناء مروره عبر الحاجز، وشوهد الجنود وهم يجبرون العروس بالنزول من المركبة التي تستقلها، الى جانب المشاركين في الموكب ودققوا ببطاقاتهم الشخصية وعرقلوا مرور الموكب لاكثر من ساعة.

وقال نشطاء ان الجنود تعمدوا تأخير موكب العرس رغم مطالبات المشاركين بضرورة الاسراع في الاجراءات لضرورة وصول العروس الى مكان الحفل في الموعد المقرر لان كافة المدعوين في الانتظار، ولكن كل هذه المطالبات لم تجدي نفعا.

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