احتجاج ضد "الاستيطان" في حي الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة / سما /

شارك فلسطينيون ونشطاء يساريون في المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس احتجاجا على الاستيطان في الحي.

وقال صالح دياب احد نشطاء الحي انه للسنة العاشرة على التوالي ومنذ استيلاء المستوطنين على منزلي عائلتي الغاوي والكرد نقوم بالتظاهر أسبوعيا ضد الاحتلال وتهويد القدس والاستيلاء على منازلنا. مضيفا ان متضامنين أجانب ونشطاء اليسار الإسرائيلي يتظاهرون معنا.

وأشار الى أهمية هذه التظاهرة حيث نقوم باستقبال شخصيات اجنبية مساندة لقضيتنا الفلسطينية ونقوم باطلاعهم على المخططات الإسرائيلية.

وقال الناشط اليساري مايكل بيش أشارك في هذه التظاهرة الأسبوعية لأنني ضد الاحتلال، تواجدنا هنا يشكل رسالة تضامن مع أهالي حي الشيخ جراح المستهدف من قبل المستوطنين.

وأضاف:" نحاول قدر الإمكان بإمكانياتنا تغيير الواقع في المنطقة، ونحن لا نؤمن بالعنف، في بعض الأحيان عندما يرفع العلم الفلسطيني تقوم القوات الإسرائيلية بمصادرته".

وقالت ميخال وهي ناشطة من تل ابيب" نريد تحقيق العدالة وتمكين الفلسطينيين من العيش هنا بسلام مضيفة انها تتضامن مع نشطاء تعايش كل يوم سبت مع أهالي كهوف وخيام جنوب الخليل حيث يمنعون من الوصول الى ارضيهم من قبل المستوطنين والجيش وهو امر مخجل ينبغي مقاومته".