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ترامب : أعرف تماما من هو خليفة البغدادي

الجمعة 01 نوفمبر 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : أعرف تماما من هو خليفة البغدادي


واشنطن /سما/

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه "يعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الذي خلف ابو بكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه.

وكتب ترامب على تويتر "لتنظيم الدولة الاسلامية زعيم جديد. نعلم تماما من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان تنظيم الدولة أكد الخميس مقتل زعيمه ابو بكر البغدادي في عملية أميركية في شمال سوريا معلنا تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له، كما دعا الى "الثأر" لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.

ولم يتم الا نادرا تداول اسم القرشيّ بين الاسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي.

ولا تتوافر تفاصيل عن الزعيم الجديد للتنظيم حتى أن جنسيته غير معروفة، وفق ما قال الخبير العراقي المتخصص بتنظيم الدولة الإسلامية هشام الهاشمي لوكالة فرانس برس.

وأوضح الهاشمي "كل ما نعلمه أنه قاضي الدولة الإسلامية ويرأس الهيئة الشرعية" في التنظيم.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأحد مقتل البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غرب سوريا.

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