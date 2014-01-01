المحمود يبحث مع مجلس وزراء الإعلام العرب سبل تعزيز حضور فلسطين في الإعلام العربي

القاهرة /سما/

بحث وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، مع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض فوزي الغويل، تكريس قرار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، وسبل تعزيز حضور فلسطين في الإعلام العربي.

وأطلع المحمود مضيفه الغويل، خلال اللقاء الذي جر بينهما في العاصمة المصرية القاهرة، على آخر التطورات والأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين بما فيها القدس المحتلة.

وناقش المحمود توجهات الوزارة والمشاريع التي تسعى لتنفيذها فيما يتعلق بتعزيز حضور فلسطين والعاصمة المحتلة في المشهدين الإعلاميين العربي والدولي، وهو العنوان الرئيسي الذي ترفعه وزارة الإعلام في هذه المرحلة.

من جانبه، ثمن الغويل صمود الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مشددا على الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية والقدس باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية.

وأكد ضرورة استمرار العمل، وبذل الجهود لتعزيز حضور القدس عاصمة دولة فلسطين، في المشهد الإعلامي العربي، مضيفا أن التعليمات واضحة لكافة التحركات على خريطة الاعلام العربي بأن تكون القدس على سلم الأولويات بشكل دائم ومتواصل.

ودعا الغويل إلى تعزيز الدعم والحضور العربي في القدس المحتلة، ومواصلة الزيارات الداعمة لترسيخ استمرار التواجد العربي فيها، ليس لكونها عاصمة فلسطين فحسب، بل لأنها عاصمة قلوب العرب والمسلمين والمؤمنين في العالم.

وأشاد بمستوى التمثيل والحضور الفلسطيني، وحرص فلسطين الدائم على المشاركة في اجتماعات الجامعة، من أجل إدامة حضور القضية الفلسطينية، كذلك بدور وزارة الاعلام وأنشطتها.

وكان المحمود أجرى في وقت سابق سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جامعة الدول العربية، وإعلاميين مصريين وعرب، وبحث مع ممثلي الوفود الإعلامية العربية إلى جامعة الدول العربية تفعيل دور الاعلام وتعزيز استمرار حضور القضية الفلسطينية والقدس في وسائل الاعلام العربية، وإيجاد سبل وأدوات جديدة في ظل ثورة المعلومات الهائلة والمتصاعدة.