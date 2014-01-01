الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتوجه رسالة لبريطانيا مفادها..

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، الفلسطينيين للاحتشاد والمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة بعنوان "مستمرون".

ووجهت الهيئة في ختام جمعة "يسقط وعد بلفور"، التحية للجماهير التي احتشدت وشاركت في المسيرات هذا اليوم. مؤكدةً على أن الفلسطينيين سيسقطون وعد بلفور ويعودون إلى ديارهم.

وأكدت على أن المقاومة ستواصل مسيرتها حتى دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية. مؤكدةً أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقطها كل المؤمرات التي تعصف بالقضية.

وشددت على رفضها وعد بلفور، وتمسك الشعب الفلسطيني في حقه الثابت بأرضه. داعيةً بريطانيا للاعتذار رسميًا للشعب الفلسطيني عن هذا الوعد، ومطالبةً الدول والمؤسسات الدولية بالعمل للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي.

كما أكدت على استمرار مسيرات العودة التي تشكل حلقة من حلقات بطولات الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق أهدافها. مشيرةً إلى أنها تعمل على توسيع رقعة تلك المسيرات في كل المدن الفلسطينية.

وطالبت بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدةً على أن المسيرات ستتواصل حتى تحقيق ذلك.

وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والعمل من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.

وأدانت إقدام الاحتلال على اعتقال النائبة والمناضلة خالدة جرار.