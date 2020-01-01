  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير طويل يبحث مع وزير الزراعة القبرصي القضايا البيئية المشتركة

الجمعة 01 نوفمبر 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


قبرص /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى قبرص جبران طويل مع وزير الزراعة والبيئة القبرصي كوستاس كاذيس، القضايا البيئية المشتركة، ومدى التأثيرات السلبية للمناخ.

وأطلع كاذيس السفير طويل على آخر المستجدات بالنسبة للمبادرة القبرصية بخصوص التغير المناخ، وإمكانية تعزيز وترسيخ سبل التعاون وتبادل الخبرات والاختصاصيين بين قبرص وفلسطين في مجال البيئة.

بدوره، أبدى السفير طويل رغبته لتعزيز التعاون من خلال إمكانية التوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والقبرصية، وتبادل الزيارات بين الدولتين.

وأكد دعم فلسطين لكافة المبادرات البناءة التي من شأنها أن تسهم في إيجاد الحلول لتخفيض الآثار السلبية المتعلقة بالتغير المناخي والتلوث البيئي.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط..

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة

كسر حاجز الصمت..وزير خارجية تونس الجهيناوي يكشف حقيقة استقالته وليس اقالته

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا

التشريعي بغزة: المالية وعدت أن 2020 سيشهد تحسناً بالرواتب

"داعش" يؤكد مقتل البغدادي ويعلن مبايعة "أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" خليفة

الأخبار الرئيسية

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

تصريح هام من الشرطة بغزة حول وفاة المواطن (ع، ز) بخانيونس!

يديعوت : الحرب في غزة والشمال على الابواب وترامب والجهاد غير مبالين بمنعها

بعد فشله في تحقيق صفقة القرن.. غرينبلات يؤكد : "اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض"

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 2342 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة