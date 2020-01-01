السفير طويل يبحث مع وزير الزراعة القبرصي القضايا البيئية المشتركة

قبرص /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى قبرص جبران طويل مع وزير الزراعة والبيئة القبرصي كوستاس كاذيس، القضايا البيئية المشتركة، ومدى التأثيرات السلبية للمناخ.

وأطلع كاذيس السفير طويل على آخر المستجدات بالنسبة للمبادرة القبرصية بخصوص التغير المناخ، وإمكانية تعزيز وترسيخ سبل التعاون وتبادل الخبرات والاختصاصيين بين قبرص وفلسطين في مجال البيئة.

بدوره، أبدى السفير طويل رغبته لتعزيز التعاون من خلال إمكانية التوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والقبرصية، وتبادل الزيارات بين الدولتين.

وأكد دعم فلسطين لكافة المبادرات البناءة التي من شأنها أن تسهم في إيجاد الحلول لتخفيض الآثار السلبية المتعلقة بالتغير المناخي والتلوث البيئي.