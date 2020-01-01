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الحية: أمريكا بجبروتها لن تبقى ونعد ليوم الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 01 نوفمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: أمريكا بجبروتها لن تبقى ونعد ليوم الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي


غزة / سما /

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إننا نعد ليوم الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي على الصعيدين الشعبي والمقاوم، ونهيئ المسرح السياسي في المنطقة".

وأضاف الحية في تصريحات من مخيم العودة "ملكة" شرق غزة، أن "أمريكا بجبروتها لن تبقى، ولا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين".

وشدد القيادي بحماس على أن غزة تمتلك من القدرات والصمود والعزيمة ما يؤهلها للانتصار على عدو طارئ ،  موضحا أن المنطقة رغم صعوبتها تذهب نحو تعزيز خيار المقاومة والصمود أمام التطبيع مع الاحتلال وصلف الأمريكان".

وأضاف الحية أن "مسيرات اليوم تأكيد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على إزالة وعد بلفور، مطالبا بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الوعد.

وتابع: أن "النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته"، مؤكدا أنه "ما دام هناك شعب مؤمن بقضيته فإن الاحتلال إلى زوال".

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