بلديتا بيت لحم وسان بورخا البيروفيه توقعان اتفاقية توأمه

ليما /سما/

وقع رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، اليوم الجمعة، مع رئيس بلدية سان بورخا البيروفيه البيرتو تيخاداس نورييغا، اتفاقية توأمة بين المدينتين.

وحضر حفل توقيع اتفاقية التوأمة، التي وقعت في مقاطعة سان بورخا، سفير فلسطين لدى البيرو وليد المؤقت، ورئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس، وسفيري المغرب ومصر لدى البيرو، وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية في البيرو.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والدينية والعمل البلدي، والمساهمة في تطوير برامج مشتركة لحل المشاكل المتعلقة بالحفاظ على البيئة، إضافة إلى إبراز وترويج الإرث الثقافي والتعاون بين المدينتين، فضلا عن تنظيم ورش عمل وندوات، وتعزيز الهوية والقيم الثقافية.

واتفق الطرفان على تعزيز العلاقة مع مغتربي أبناء محافظة بيت لحم في البيرو، من خلال تنظيم المؤتمرات وتسهيل التواصل بينهم، ومن جانب آخر سيجري تطوير آليات مختصة بزراعة ورعاية أشجار الزيتون واستخلاص ومعالجة زيت الزيتون، إضافة إلى تشجيع السياحة في كلا المدينتين.

وأعرب سلمان عن سعادته بهذه الاتفاقية التي من شأنها خلق آفاق جديدة والعمل المشترك بين المدينتين، مشيرا الى ان بيت لحم عالمية برسالتها، ووقعت ما يزيد عن 95 توأمة حول العالم.

وأشار الى أن هذه الاتفاقية ستساهم في مزيد من التواصل مع أبناء محافظة بيت لحم المغتربين في البيرو، خاصة أن بلدية بيت لحم تهتم بمغتربيها وتنظم كل عامين مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم.

بدوره، أكد نورييغا أهمية هذه العلاقة الثنائية، خاصة أن بيت لحم هي مدينة عالمية شهدت ميلاد سيد السلام المسيح، مشيرا الى ان التعاون سيكون كبيرا مع بيت لحم بما يضمن التنمية والتطوير للمدينتين.

وقلد نورييغا رئيس بلدية بيت لحم سلمان مفتاح مدينة سان بورخا.

ـمن جانبه، تحدث السفير المؤقت عن دعم البيرو المستمر لفلسطين، واهتمام رئيس مقاطعة سان بورخا بخلق أفق تعاون دائم، شاكرا اياه على ما يقوم به اتجاه المغتربين والقضية الفلسطينية.