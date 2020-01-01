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سدر يبحث مع نظيره السوري عقد اتفاقية تعاون ثنائية في مجال الاتصالات والبريد

الجمعة 01 نوفمبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سدر يبحث مع نظيره السوري عقد اتفاقية تعاون ثنائية في مجال الاتصالات والبريد


شرم الشيخ /سما/

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، مع نظيره السوري إياد الخطيب إلى عقد اتفاقية تعاون ثنائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بين البلدين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي جر بينهما على هامش مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي 2019 المنعقد في شرم الشيخ، قضية التواصل والتجوال بين فلسطين وسوريا، من خلال تعاون فني يلبي احتياجات البلدين.

وأكد سدر عمق العلاقات والروابط المتجذرة التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والسوري، لا سيما وأن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون حياة كريمة أسوة بالمواطن سوري، مثمنا دعم  سوريا المتواصل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الخطيب متانة العلاقات السورية الفلسطينية، ودعمه للقرار رقم (12) الخاص بدولة فلسطين المتعلق "بحق فلسطين في الحصول على الترددات للجيل الخامس والرابع وحقها في الحصول على الخدمات الجديدة"، والذي سيتم تقديمه خلال أعمال المؤتمر.

ودعا الخطيب الوزير سدر لزيارة مقر الوزارة في سوريا، مرحبا بعقد اتفاقية تعاون ثنائي لتعزيز العلاقة  بين البلدين.

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