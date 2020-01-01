نقل الأسيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة إلى "عيادة الرملة"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من عزل سجن الجلمة، إلى عيادة سجن الرملة، بسبب تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

وقالت الهيئة، إن الأسيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام منذ 39 يوما ضد اعتقالها الإداري، فيما يواصل الاحتلال عزلها واعتقالها بظروف قاهرة ومأساوية.

وحذّرت الهيئة، من تبعات هذه الخطوة ونقل الأسيرة اللبدي لعيادة الرملة سيئة السمعة والمعاملة، خاصة أن وضعها الصحي يسوء يوما بعد آخر.