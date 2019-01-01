حزب الشعب يدين منع القيام بفعاليات شعبية في غزة للمطالبة بتجديد تفويض "الأونروا"

غزة / سما /

أدان حزب الشعب الفلسطيني يوم الجمعة، منع سلطة الأمر الواقع بغزة للفعاليات الشعبية التي قررت اللجان الشعبية للاجئين اقامتها في محافظات قطاع غزة، للمطالبة بتجديد التفويض لوكالة الغوث لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا".

واعتبر الحزب في بيانٍ صحفي، أنّ هذا الاجراء الذي يتزامن مع قرب انعقاد الهيئة العامة للامم المتحدة لجلستها التي ستبحث تجديد التفويض للانروا، وسيعطي رسائل ودلالات خطيرة تسبب الضرر البالغ بقضية اللاجئين الفلسطينيين سياسيا واجتماعيا وتمس عصب حياتهم المعيشي، وسيفسر وكانه تساوقا مع تلك الجهات التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لالغاء هذا التفويض الامر الذي يندرج في سياق التقاطع مع خطة ترامب بإلغاء الانروا والانقضاض على قضية اللاجئيين.

ودعا، سلطة الامر الواقعة في قطاع غزة لاعادة النظر في هذا القرار.. والعمل على تسهيل تنظيم اي فعاليات من قبل اي جهة كاتت تخص قضية اللاجئين والدفاع عنهم ، باعتبار ان هذه القضية تشكل حجر الزاوية في نضال شعبنا الفلسطيني، وهي مركز الاستهداف في هذه المرحلة من قبل الجهات المعادية لشعبنا والساعية لتصفية قضيته الوطنية العادلة