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الشرطة تعتقل شخصًا هدد آخر بسلاح

الجمعة 01 نوفمبر 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تعتقل شخصًا هدد آخر بسلاح


نابلس / سما /

قالت الشرطة، إنها ضبطت فجر الجمعة ثلاث قطع سلاح وذخيرة، وقبضت على شخصين هددا مواطنًا في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن مواطنًا اشتكى من قيام مجهولين يحملون سلاحًا، بتهديده في أحد أحياء نابلس. وأضاف البيان أن قوة من المباحث تساندها قوة من الشرطة الخاصة، تحركت وضبطت أحد المشتبه بهما داخل سيارة.

واستصدرت الشرطة مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وقامت بتفتيش منزل المشتبه به الآخر، والقت القبض عليه وضبطت في منزله 3 قطع سلاح متنوعة واعيرة النارية.

وأوضحت أن المواطن تقدم بشكوى بالتهديد بعد ضبط المشتبه به، وأن شرطة المباحث باشرت تنظيم محاضر سماع الأقوال.

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