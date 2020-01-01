مستوطنون يسرقون حمارا ومفارش زيتون في ياسوف

سلفيت / سما /

سرق مستوطنون صباح اليوم الجمعة، حمارا ومفارش زيتون من أراضي قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة عنوة على أراضي ياسوف واسكاكا، شرق المدينة، سرقوا حمارا ومفارش زيتون تعود للمزارع جبر عبد الحميد باير.

يُشار إلى أن عدة اعتداءات نفذها مستوطنون من المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون، كما قام جنود الاحتلال بتأخير ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، خاصة المناطق المحاذية لمستوطنة "آرائيل" شرق وغرب سلفيت.