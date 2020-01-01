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قتلى وجرحى بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا

الجمعة 01 نوفمبر 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا


كاليفونيا/ وكالات/

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات الهالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا.
ونقل موقع "الإندبندنت" عن مدير شرطة المقاطعة قوله إن "قسم شرطة أوريندا يتعامل مع حوادث إطلاق نار متعددة. التحقيق جارٍ، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقا".
وأفادت قناة NBC بأن إطلاق النار وقع خلال حفلة هالوين، حيث تم نقل عدد من الأشخاص المشاركين في الحفلة إلى المستشفيات.
ويأتي إطلاق النار أياما بعد حادثة مشابهة في مدينة لونغ بيتش بكاليفورنيا، التي قتل فيها 3 أشخاص وجرح 9 آخرون
 

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