أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

رام الله / سما /

دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواما جديدة في الأسر خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، أن الأسيرين سعيد حسام الطوباسي المحكوم مدى الحياة، من جنين، والأسير محمد فؤاد واكد من بلدة العرقة، المحكوم 26 عاما، دخلا عاميهما الـ18 على التوالي في الأسر.

وأفاد بأن الأسير فادي طلال السعدي، من مدينة جنين المحكوم 28 عاما، دخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال، والأسير أديب جمال أبو حسين من جنين المحكوم بالسجن 15 عاما دخل عامه الأخير خلف قضبان الاحتلال، علما أن والدته توفيت وهو بالسجن وحرم من وداعها، وهو جريح وعانى من وضع صحي متردي .

وأوضحت عائلة الأسير الطوباسي ، أن شقيقيهما استشهدا وهو في الأسر، كما هدمت قوات الاحتلال منزلهم، وأن نجلها أمضى سنوات طويلة في العزل والحرمان والعقاب من قبل الاحتلال.