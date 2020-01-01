تقرير: مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة يتوسط لحلحلة الأزمة بين حماس والسعودية

غزة / سما /

يعمل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملاديوف، على التوسط بين حركة حماس الفلسطينية، والمملكة العربية السعودية، للتخفيف عن معتقلي الحركة في المملكة، الذين يقبعون بالاعتقال منذ أشهر، بحسب ما أفاد به موقع "خليج أونلاين". وبحسب التقرير، فإن الرياض بعثت رسالة إلى حماس بواسطة الوسيط، بمنعها من ممارسة أي نشاط مالي على داخل السعودية، بما في ذلك جمع التبرعات.

وأكد مصدر حمساوي طلب عدم ذكر اسمه، أن جهود الوساطة التي قادها ملاديوف توصلت لإطلاق السلطات السعودية سراح امرأتين من الحركة من سجون المملكة.

ونقل التقرير، الذي لا يوجد له أي تأكيد من مصدر آخر، عن المصدر قوله، إن السلطات السعودية استجابت لوساطة المبعوث الأممي، وبدأت بالتخفيف من إجراءات اعتقال ممثل حماس في السعودية محمد الخضري، المعتقل في سجونها منذ أبريل / نيسان الماضي. وذكر أن السلطات السعودية سمحت لعائلة الخضري بزيارته في سجن ذهبان السياسي في جدة، إضافة إلى إدخال ملابس وأدوية له، إلى جانب السماح له بالاتصال بذويه بين فترة وأخرى.

وعلى الرغم من اعتقال الخضري (81 عاما) في إبريل / نيسان، إلا أن حماس أعلنت عن ذلك في سبتمبر / أيلول، "لإفساح المجال للاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء"، التي لم تُسفر عن أي نتائج، وهو ما دفعها للإعلان عن ذلك.

المصدر :" i24NEWS