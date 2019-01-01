حمد بن جاسم يدعو لبدء الحوار بين إيران ودول المجلس الخليجي لانها فرصة لن تتكر

الدوحة/وكالات/

ما لبث رئيس وزراء قطر الأسبق نشر حمد بن جاسم بنشر تغريدة تحدث فيها عما وصفه بـ”فرصة قد لا تتكرر” لإيران، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي لانتهازها، حتى انهالت عليه مئات الردود منها من نهاجمه وحمل قطر مسؤولية الازمة في منطقة الخليج العربي، ومنها من ايد تغريده واعتبر ان الحوار افضل الطرق لحل الازمة بين دول الجوار في المنطقة.

وقال بن جاسم في تغريدته عبر تويتر: “كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أن هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس، وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله”.

كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا اعتقد ان هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول الى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله.

وتابع بن جاسم في تغريدة منفصلة، قائلا: “وهذه الفرصة قد لا تتكرر إذا تم اتفاق بين إيران وأمريكا لأنها ستكون غير ضرورية لإيران. من المهم أن تكون هناك مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع. وعلى دول المجلس أن لا تبني سياستها على الوضع الحالي بين امريكا وإيران”.

كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا اعتقد ان هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول الى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله.

وهذه الفرصة قد لا تتكرر إذا تم اتفاق بين إيران وأمريكا لانها ستكون غير ضرورية لإيران. من المهم ان تكون هناك مسؤولية وتقدير موقف لهذا الوضع. وعلى دول المجلس ان لا تبني سياستها على الوضع الحالي بين امريكا وإيران

وتوالت ردود الفعل على تغريدة بن جاسم حيث علق المئات من المغردين بين مؤيد ومعارض، وعلق المغرد صالح (الوكن بيتنا) على التغريدة قائلا: “حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ٠اسمع مزبوط انا مواطن عربي مسلم حكومة قطر وموظفين قناة الجزيرة القطريه وخواتها كلهم موحدين الإعلام بحرضون كل العالم ضد الدول العربية ويدعمون الخوارج للخروج على الحكام العرب لتدمير الاوطان لصالح الإستعمار التركي الايراني هل انتم عرب أو أعداء العرب”.

كما نسمع هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة. وأنا اعتقد ان هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول الى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ٠اسمع مزبوط انا مواطن عربي مسلم حكومة قطر وموظفين قناة الجزيرة القطريه وخواتها كلهم موحدين الإعلام بحرضون كل العالم ضد الدول العربية ويدعمون الخوارج للخروج على الحكام العرب لتدمير الاوطان لصالح الإستعمار التركي الايراني هل انتم عرب أو أعداء العرب ٠

ومن جهته علق حسين غياض: “من يرفض الحوار يجب أن يمتلك قوة الردع، لا قرون من طين”.