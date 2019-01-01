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بعد فشله في تحقيق صفقة القرن.. غرينبلات يؤكد : "اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض"

الجمعة 01 نوفمبر 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فشله في تحقيق صفقة القرن.. غرينبلات يؤكد : "اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض"


القدس المحتلة / سما /

غادر مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات البيت الأبيض اليوم.

واكد غرينبلات ان هذا اليوم سيكون الاخير له داخل اروقة البيت الابيض. 

وقال غرينبلات على تويتر "اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض.. لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع.. شكرا للرئيس ترامب ولكافة زملائي على خدمتكم وتفانيكم"

ويعد غرينبلات مهندس خطة السلام الأميركية المعروفة بـ "صفقة القرن"، وأفيد أن أحد أسباب ترك منصبه هو تعثر احتمالات إطلاق صفقة القرن في المدى المنظور بسبب العراقيل التي واجهت وتواجه تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة قادرة على تبني الصفقة وتنفيذها.

وكان غرينبلات يخطط للبقاء إلى ما بعد نشر خطة صفقة القرن، ولكن تأجيلها المستمر دفعه لوضع حد نهائي لبقائه في موقعه.

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