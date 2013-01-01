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هآرتس: سكان الجليل العرب بدون مدارس!

الجمعة 01 نوفمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: سكان الجليل العرب بدون مدارس!


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، في تحقيق صحفي مطول لها، إن السكان العرب في الجليل داخل إسرائيل يعانون من انعدام وجود مدارس خاصة بهم.

وبحسب الصحيفة، فإن ربع سكان منطقة الجليل هم من العرب، لكن البلدية ترفض إنشاء مدرسة لهم. مشيرة إلى أنه يوجد 4 رياض أطفال، لكن السكان يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائية واحدة على الأقل بإشراف من "الدولة الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن أطفال السكان العرب يضطرون للسفر لأكثر من ساعة في اتجاهات مختلفة من أجل الوصول لأقرب المدارس منهم.

ويتساءل السكان "أليس لدينا حق مثل اليهود؟". مشيرين إلى أنهم يشعرون بأنهم يعيشون في مدينة خاصة لليهود فقط.

ووفقًا للصحيفة، فإن السكان العرب طالبوا بإنشاء أول مدرسة حكومية عربية في التسعينيات، وفي عام 2013 تم تقديم أول طلب رسمي من البلدية، إلا أن البلدية ردت بأن مثل هذا الطلب يعني التنازل عن شخصية المدينة كيهودية.

وأشارت إلى أنه استمر تقديم الطلبات من قبل العائلات لوزارة التعليم والبلدية، وسط مماطلات مختلفة وبدون أي جدوى.

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