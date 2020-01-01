المصارف والمدارس اللبنانية تعيد افتتاح أبوابها والحركة طبيعية

وكالات

فتحت المصارف والمدارس، اليوم الجمعة، أبوابها في كافة المناطق اللبنانية، وبدت الحركة في بيروت طبيعية.

وفتحت البنوك اللبنانية أبوابها اليوم، لأول مرة منذ أسبوعين في أعقاب موجة من الاحتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، حيث اصطف عدد قليل من العملاء عند فتح الأبواب، وفق ما أفادت "رويترز".

وفي فرع من فروع بنك "بلوم"، أحد أكبر البنوك اللبنانية، في شارع الحمرا وسط بيروت، دخل حوالي 10 عملاء إلى البنك عندما فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا، ثم ارتفع العدد إلى 20.

وقال شاهد عيان لـ"رويترز" في حي سوديكو بالعاصمة، إنه كان هناك نحو 20 شخصا يصطفون أمام فرع لبنك "فرانسبنك" وكان حوالي 15 ينتظرون خارج فرع لبنك عودة.

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا بأن بعض المدارس الرسمية والخاصة فتحت أبوابها اليوم الجمعة الذي يعد آخر أيام أسبوع التدريس في لبنان، فيما من المفترض أن تستأنف كل المدارس أعمالها الطبيعية بدءا من يوم الاثنين المقبل.

إلى ذلك، تقلص عدد الطرقات المقطوعة في مختلف المناطق اللبنانية بعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق الحراك الشعبي، حيث يعمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بشكل حثيث على فتح الطرقات ومنع قطعها مجددا، لتسهيل حركة السير وعودة حياة المواطنين إلى طبيعتها.