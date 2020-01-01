ترامب يغير مكان إقامته الدائم إلى فلوريدا لهذا السبب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم بتغيير مكان إقامته الدائم من شقته في برج "ترامب تاور" بمدينة نيويورك، إلى "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا، بحسب تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.



وقال ترامب: "أسرتي وأنا سنجعل من بالم بيتش في فلوريدا مقر إقامتنا الدائم"، مضيفا: "سأظل، كرئيس هناك على الدوام لأساعد نيويورك وشعبها العظيم. سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي".



وأضاف في إشارة إلى نيويورك: "على الرغم من حقيقة أنني أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية، فإنني ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية".



ويملك ترامب منتجع مار الاجو في بالم بيتش منذ العام 1985 وقضى هناك خلال رئاسته وقتا أطول مما قضاه في برجه الكائن بشارع (فيفث أفينيو) في نيويورك.



وترامب من مواليد نيويورك، ونشأ في حي كوينز وانتقل لاحقا إلى مانهاتن، في "ترامب تاور" مقر إقامته وكذلك شركته العقارية.



وثمة خلاف بين الرئيس ترامب الجمهوري ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.



وعلق الحاكم كومو على قرار ترامب بتغريدة في تويتر بالقول: "إلى حيث ألقت... لتنعمي به يا فلوريدا"، فيما قال رئيس البلدية دي بلاسيو: "فلترحل سريعا غير مأسوف عليك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر إقامته الأساسي في أواخر أيلول/سبتمبر في مقاطعة بالم بيتش.



ويترشح ترامب لفترة أخرى في انتخابات 2020 وسيقيم في حال فوزه بالبيت الأبيض حتى كانون الثاني/يناير 2025.