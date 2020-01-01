  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يغير مكان إقامته الدائم إلى فلوريدا لهذا السبب

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يغير مكان إقامته الدائم إلى فلوريدا لهذا السبب


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم بتغيير مكان إقامته الدائم من شقته في برج "ترامب تاور" بمدينة نيويورك، إلى "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا، بحسب تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.


وقال ترامب: "أسرتي وأنا سنجعل من بالم بيتش في فلوريدا مقر إقامتنا الدائم"، مضيفا: "سأظل، كرئيس هناك على الدوام لأساعد نيويورك وشعبها العظيم. سيكون لها دائما مكان خاص في قلبي".


وأضاف في إشارة إلى نيويورك: "على الرغم من حقيقة أنني أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية، فإنني ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية".


ويملك ترامب منتجع مار الاجو في بالم بيتش منذ العام 1985 وقضى هناك خلال رئاسته وقتا أطول مما قضاه في برجه الكائن بشارع (فيفث أفينيو) في نيويورك.


وترامب من مواليد نيويورك، ونشأ في حي كوينز وانتقل لاحقا إلى مانهاتن، في "ترامب تاور" مقر إقامته وكذلك شركته العقارية.


وثمة خلاف بين الرئيس ترامب الجمهوري ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.


وعلق الحاكم كومو على قرار ترامب بتغريدة في تويتر بالقول: "إلى حيث ألقت... لتنعمي به يا فلوريدا"، فيما قال رئيس البلدية دي بلاسيو: "فلترحل سريعا غير مأسوف عليك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن ترامب تقدم بطلب لتغيير مقر إقامته الأساسي في أواخر أيلول/سبتمبر في مقاطعة بالم بيتش.


ويترشح ترامب لفترة أخرى في انتخابات 2020 وسيقيم في حال فوزه بالبيت الأبيض حتى كانون الثاني/يناير 2025.

الأكثر قراءة اليوم

إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

كسر حاجز الصمت..وزير خارجية تونس الجهيناوي يكشف حقيقة استقالته وليس اقالته

التشريعي بغزة: المالية وعدت أن 2020 سيشهد تحسناً بالرواتب

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "يسقط وعد بلفور"

نتنياهو : "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة