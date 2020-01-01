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غانتس يجتمع مع رئيس القائمة المشتركة "بروح طيبة"

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يجتمع مع رئيس القائمة المشتركة "بروح طيبة"


القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس ازرق ابيض بيني غانتس مع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة ورئيس الكتلة في الكنيست الدكتور احمد الطيبي مساء الخميس، وذلك في اطار جهود غانتس لتشكيل حكومة وتفادي إقامة انتخابات للمرة الثالثة. والتي عقدت بعد جلسة أجراها ممثلو "ازرق ابيض" مع الليكود، لم تصل الى أي نتيجة، وأثارت انتقادات من قبل الحزب الحاكم الحالي.

ونشر غانتس وعودة والطيبي بعد انتهاء الاجتماع بيانا مشتركة بروح طيبة ذكر فيه:" الاجتماع اجري بروح طيبة ومثيرة، تم خلاله مناقشة القضايا الهامة المختلفة للمجتمع العربي بالتشديد على القضايا المدنية التي شدد غانتس ان معالجتها ليس مرتبطا بأي امر".

من جانبه أوضح النائب ابي نيسكورن من "ازرق ابيض" في مقابلة مع القناة الثانية ان القائمة المشتركة لن تكون جزءا من الحكومة وان هذا الامر يعرفه الجميع، وان تحالف "ازرق ابيض" دعا الجميع للاجتماع وان هذا الامر لا يعني ان القائمة المشتركة ستكون جزءا من الائتلاف الحكومي، مشددا على ان تحالفه يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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