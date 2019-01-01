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جريمة قتل على مفرق إبطن ضحيتها من الخوالد

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة قتل على مفرق إبطن ضحيتها من الخوالد


القدس المحتلة / سما /

في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية إبطن، قرب مدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة، أصيب شخص بإصابات خطيرة، لم تجد معها الجهود الطبية في إنقاذ حياته.

وعلم أن القتيل يبلغ من العمر 47 عاما، وهو من قرية الخوالد، وقد تعرض لإطلاق النار، قبيل الساعة السادسة من فجر اليوم، على مدخل قريبة إبطن.

ونقل المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وقال بيان للشرطة إنها باشرت التحقيق في ظروف مقتل أحد سكان الخوالد على مفرق إبطن، الذي أصيب بإصابات أدت إلى وفاته.

وأضافت أنها باشرت عمليات تمشيط في المنطقة، وجمع الأدلة من مكان الجريمة، التي لم تتضح خلفيتها بعد.

ولم ترد أية أنباء عن اعتقال أي مشتبه به بارتكاب الجريمة.

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