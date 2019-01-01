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حالة الطقس: انخفاض على الحرارة

الجمعة 01 نوفمبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على الحرارة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم خريفيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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