حالة الطقس: انخفاض على الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم خريفيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.