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نتنياهو : "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان

الجمعة 01 نوفمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان


القدس المحتلة / سما /

اكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استعداد جيشه للتعامل مع التهديدات بالمنطقة، قائلا " مستعدون للتعامل مع تلك التهديدات ولن نتردد في تسديد ضربة قوية إلى كل من سيحاول المس بنا".

وقال نتنياهو خلال مراسم تخريج ضباط القوات البرية "المنطقة حوالينا هائجة وعاصفة. هناك تهديدات في كل مكان - في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وأيضا في العراق واليمن ومباشرة في إيران. قوات إيرانية ومؤيدة لإيران تعمل دون هوادة على التزود بالسلاح".

وأضاف "ان مهارة المناورة والوقوف الحازم في الدفاع واستخدام القوة الضاربة في الهجوم هي المفتاح لدحر العدو"، متابعا "هذا هو نظام قتال يعتبر حيويا في كل فترة من الفترات وخاصة في الشرق الأوسط الحالي".

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