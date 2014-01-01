إجبار عائلة من العيسوية بدفع تعويض للشرطة الإسرائيلية!

القدس المحتلة / سما /

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، خلال الأيام الأخيرة، بدفع عائلة فلسطينية من سكان حي العيسوية شرقي القدس، بدفع مبلغ 10 آلاف شيكل لصالح الشرطة الإسرائيلية بعد أن رفعت ضدها دعوى تتهمها بالتسبب بإصابة طفلها نتيجة إطلاق نار من الشرطة تجاهه.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن المحكمة أجبرت وألزمت العائلة بتعويض الشرطة بعد أن طلب والد الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، دفع مبلغ 2.5 مليون شيكل. متهمًا في الدعوى الشرطة بتعمد إطلاق النار على طفله ما تسبب له بإعاقة شديدة.

ووقعت الحادثة في كانون الأول/ ديسمبر 2014، حين أصيب الطفل في عينه اليمنى وكان حينها عمره 6 سنوات، بعد أن أطلق أفراد الشرطة رصاصة مطاطية باتجاه. حيث أنكر أفراد القوة أن يكونوا أطلقوا النار أو الرصاص المطاطي تجاه الطفل.

وبعد 5 سنوات من الحادثة، قضفت المحكمة بأن الجنود وضباط الشرطة تصرفوا بشكل صحيح، وأن أسرة الطفل مضطرة لدفع 10 آلاف شيكل لصالح الشرطة. حيث اعتبرت المحكمة أن والد الطفل قدم شهادات متناقضة وتقارير طبية أدعت أنها غير صحيحة.