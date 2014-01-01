  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إجبار عائلة من العيسوية بدفع تعويض للشرطة الإسرائيلية!

الجمعة 01 نوفمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجبار عائلة من العيسوية بدفع تعويض للشرطة الإسرائيلية!


القدس المحتلة / سما /

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، خلال الأيام الأخيرة، بدفع عائلة فلسطينية من سكان حي العيسوية شرقي القدس، بدفع مبلغ 10 آلاف شيكل لصالح الشرطة الإسرائيلية بعد أن رفعت ضدها دعوى تتهمها بالتسبب بإصابة طفلها نتيجة إطلاق نار من الشرطة تجاهه.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن المحكمة أجبرت وألزمت العائلة بتعويض الشرطة بعد أن طلب والد الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، دفع مبلغ 2.5 مليون شيكل. متهمًا في الدعوى الشرطة بتعمد إطلاق النار على طفله ما تسبب له بإعاقة شديدة.

ووقعت الحادثة في كانون الأول/ ديسمبر 2014، حين أصيب الطفل في عينه اليمنى وكان حينها عمره 6 سنوات، بعد أن أطلق أفراد الشرطة رصاصة مطاطية باتجاه. حيث أنكر أفراد القوة أن يكونوا أطلقوا النار أو الرصاص المطاطي تجاه الطفل.

وبعد 5 سنوات من الحادثة، قضفت المحكمة بأن الجنود وضباط الشرطة تصرفوا بشكل صحيح، وأن أسرة الطفل مضطرة لدفع 10 آلاف شيكل لصالح الشرطة. حيث اعتبرت المحكمة أن والد الطفل قدم شهادات متناقضة وتقارير طبية أدعت أنها غير صحيحة.

الأكثر قراءة اليوم

إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

كسر حاجز الصمت..وزير خارجية تونس الجهيناوي يكشف حقيقة استقالته وليس اقالته

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا

نتنياهو : "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة

الانتخابات

حماس: جاهزون للقاء وطني مع الرئيس عباس للاتفاق على خطوات ومجريات العملية الانتخابية