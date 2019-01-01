مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا

القدس المحتلة / سما /

حذر هرتسي هليفي قائد ما يسمى الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، من تطوير حماس لقدراتها العسكرية من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والذي يمنح الحركة قدرتها على تنمية قدراتها.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن تلك التصريحات جاءت خلال جولة ميدانية قام بها هليفي، مع ممثلين عن المنظمة "الصهيونية العالمية" على حدود قطاع غزة.

وزعم أن محاولات تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية في غزة ستعزز من "زيادة الإرهاب"، وتطوير قدرات حماس عسكريًا لافتًا إلى أن ذلك سيضع إسرائيل أمام خيار واحد هو الدخول في حرب واسعة مع حماس لمواجهة تطور تلك القدرات العسكرية.

وأكد على أن الجيش الإسرائيلي قوي للغاية وسيهاجم حماس بقوة كبيرة ويعيد غزة إلى الوراء لسنوات قديمة داعيًا إلى ضرورة إيحاد حل يفصل بين تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرات حماس.