  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنمية اقتصادية في غزة قد تعزز "الإرهاب"

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا

الجمعة 01 نوفمبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر من تطوير قدرات حماس عسكريًا


القدس المحتلة / سما /

 حذر هرتسي هليفي قائد ما يسمى الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، من تطوير حماس لقدراتها العسكرية من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والذي يمنح الحركة قدرتها على تنمية قدراتها.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن تلك التصريحات جاءت خلال جولة ميدانية قام بها هليفي، مع ممثلين عن المنظمة "الصهيونية العالمية" على حدود قطاع غزة.

وزعم أن محاولات تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية في غزة ستعزز من "زيادة الإرهاب"، وتطوير قدرات حماس عسكريًا لافتًا إلى أن ذلك سيضع إسرائيل أمام خيار واحد هو الدخول في حرب واسعة مع حماس لمواجهة تطور تلك القدرات العسكرية.

وأكد على أن الجيش الإسرائيلي قوي للغاية وسيهاجم حماس بقوة كبيرة ويعيد غزة إلى الوراء لسنوات قديمة داعيًا إلى ضرورة إيحاد حل يفصل بين تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرات حماس.

الأكثر قراءة اليوم

إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

كسر حاجز الصمت..وزير خارجية تونس الجهيناوي يكشف حقيقة استقالته وليس اقالته

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : "المنطقة حولنا هائجة وعاصفة وهناك تهديدات في كل مكان

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة

الانتخابات

حماس: جاهزون للقاء وطني مع الرئيس عباس للاتفاق على خطوات ومجريات العملية الانتخابية

نتنياهو

نتنياهو يهدد: المنطقة من حولنا عاصفة وجاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة