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أسعار المحروقات والغاز

الجمعة 01 نوفمبر 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز


رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للبترول أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين ثاني في كافة محافظات الوطن اعتبارا من تاريخ 01/11/2019. كما يلي:
أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات
الصــنــف- سعر اللتر / شيكل
بنزين 95 -6.06
بنزين 98- 6.70
ســـــــــــولار -4.99
كــــــــــــــــــاز- 4.99
ثانياً: الــــغـــــــــاز
الصــنــف- سعر/ شيكل
اسطوانة 2.5 كلغم -13
اسطوانة 5 كلغم- 25
اسطوانة 12 كلغم- 59
اسطوانة 48 كلغم -236
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.54
كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.46
* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.
ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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