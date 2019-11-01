أسعار المحروقات والغاز

رام الله / سما /
أعلنت الهيئة العامة للبترول أن الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين ثاني في كافة محافظات الوطن اعتبارا من تاريخ 01/11/2019. كما يلي:
أولاً: الـــمـــحــــروقـــــــات
الصــنــف- سعر اللتر / شيكل
بنزين 95 -6.06
بنزين 98- 6.70
ســـــــــــولار -4.99
كــــــــــــــــــاز- 4.99
ثانياً: الــــغـــــــــاز
الصــنــف- سعر/ شيكل
اسطوانة 2.5 كلغم -13
اسطوانة 5 كلغم- 25
اسطوانة 12 كلغم- 59
اسطوانة 48 كلغم -236
لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.54
كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.46
* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.
ملاحظة: على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.