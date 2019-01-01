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نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى عيادة سجن الرملة.. ومحاميها يحذر من هذه الخطوة

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسيرة هبة اللبدي إلى عيادة سجن الرملة.. ومحاميها يحذر من هذه الخطوة


القدس المحتلة / سما /

أفاد محامي الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، خالد محاجنة، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت مساء الخميس، بنقل الأسيرة هبة إلى عيادة سجن الرملة.

واعتبر محاجنة أن هذه الخطوة ليست لصالح اللبدي، حيث أنه من المعروف أن الرعاية الصحية في عيادة سجن الرملة سيئة جدا ولا تتناسب مع حالة هبة الصحية المتدهورة.

وحذر من تبعات هذه الخطوة خصوصا وأن وضع الأسيرة اللبدي الصحي سيء جدا وكان من الأولى اعادة نقلها إلى المستشفى بما يتناسب مع حاجتها من الرعاية الطبية.

يشار إلى أن اللبدي دخلت يومها الـ 38 في إضرابها المفتوح عن الطعام وما تزال محكمة الاستئناف الإسرائيلية تماطل بقرار البت في مصيرها إما تثبيت اعتقالها الإداري أو الإفراج عنها وإعادتها إلى الأردن.

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