نقابة الصحفيين: الصحفي "الاغا" يتعرض لتعذيب وحشي في سجون حماس

غزة / سما /

علمت نقابة الصحفيين، من مصادر حقوقية ان حركة حماس ارتكبت جريمه بحق الصحفي هاني الاغاـ المعتقل في سجونها منذ سبعة وثلاثين يوما بسبب عمله الصحفي فقط .

وقال المصدر :إن الصحفي هاني الاغا تعرض لتعذيب وحشي بالضرب المبرح، وتم شبحه وتعذيبه مدة اكثر من عشرين يوما متواصلة مما أدى لعدم قدرته على الوقوف والمشي عدة أيام وان صحته في تدهور خطير يهدد حياته وانه لا زال يتعرض للتعذيب حتى اليوم.

واكد المصدر عدم صحة رواية المتحدث باسم امن حركة حماس اياد البزم، ان اعتقاله تم على خلفيه امنيه وانه لم يدلي باي اعتراف كما تدعي حماس" ان له اي علاقه أمنية وانه معتقل على هذه الخلفيه ."

وشدد المصدر إن اعتقال الاغا سياسي وعلى خلفية عمله الصحفي ويأتي في سياق سياسة تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين في قطاع غزه

من جهتها اعتبرت النقابة ان التعذيب الوحشي الذي تعرض له الاغا جريمة بحقه وبحق حرية الإعلام ومحاولة لتخويف وترهيب صحفيي القطاع الذين يخصعون لسلطة بوليسية قمعيه .

وشددت النقابة، انها ستقوم بعدة خطوات سريعه للتحرك على المستوى الوطني والعربي والدولي لانقاذه من القتل الذي يتعرض له يوميا في سجون حماس.

وحملت النقابة قيادة حركة حماس ورئيسها اسماعيل هنيه شخصيا المسؤولية عن حياته وعن هذه الجريمه التي تندى لها الانسانيه

وطالبت حماس وأجهزتها الأمنية بالإفراج الفوري عنه.

وكما طالبت كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الاغا من القتل التدريجي الذي يتعرض له على أيدي محققين امن حماس.