  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: الانتخابات المقبلة يجب ان ترتكز على اتفاقيات المصالحة السابقة وخاصة اتفاق القاهرة

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: الانتخابات المقبلة يجب ان ترتكز على اتفاقيات المصالحة السابقة وخاصة اتفاق القاهرة


غزة / سما /

اجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي  لحركة حماس اتصالات مع قادة ومسؤولين على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي لاطلاعهم على آخر التطورات السياسية الفلسطينية، لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية التي ابدت كلٍ من حماس وفتح موافقتهما على اجرائها.

وأعلنت حماس أن هنية هاتف عدد من الشخصيات البارزة بينها "الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب وزير الخارجية الروسي، ووزير الخارجية القطري، وقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية".

واشار هنية خلال اتصاله بالمسؤولين "ان خطوة الانتخابات تنسجم مع قناعات الحركة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والخيارات الديموقراطية"، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني لا مفر امامه سوى استعاد الوحدة وانهاء الانقسام لاسيما في ظل الأخطار المحدقة.

وشدد هنية خلال اتصالاته بالقادة والمسؤولين الفلسطينيين والعرب والدوليين على أن تجرى الانتخابات بمستوياتها المختلفة تشريعية ورئاسية وصولًا إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك بشموليتها المناطقية في الضفة والقطاع والقدس، مرتكزة إلى مصفوفة الاتفاقات، وخاصة اتفاق القاهرة.

وشدد على أن حركة حماس سوف تحترم نتائج صناديق الانتخابات، طالما توفر لها أسباب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الضفة والقطاع، على ان تجرى وفق الاتفاقات الموقعة في القاهرة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

وزير المالية: المباشرة بصرف الدفعة الأولى لمتأخرات قطاع الإنشاءات خلال 10 أيام

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة

الانتخابات

حماس: جاهزون للقاء وطني مع الرئيس عباس للاتفاق على خطوات ومجريات العملية الانتخابية

نتنياهو

نتنياهو يهدد: المنطقة من حولنا عاصفة وجاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان