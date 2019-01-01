الشرطة تكشف قضية ابتزاز الكتروني بنابلس

نابلس / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية ابتزاز فتاة عبر موقع الفيس بوك وتهديدها بنشر صورها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من فتاة مفادها قيام شخص بتهديدها بنشر صورها وابتزازها بمبلغ 3500 شيقل.

وأضافت أن الشرطة وبعد سلسلة إجراءات قامت بها وحدة الجرائم الالكترونية حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص و بسماع أقواله وافاد انه قام بالحصول على الصور وابتزاز الفتاة.

وأكدت أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.