  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تكشف قضية ابتزاز الكتروني بنابلس

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف قضية ابتزاز الكتروني بنابلس


نابلس / سما /

 كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية ابتزاز فتاة عبر موقع الفيس بوك وتهديدها بنشر صورها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من فتاة مفادها قيام شخص بتهديدها بنشر صورها وابتزازها بمبلغ  3500 شيقل.

وأضافت أن الشرطة وبعد سلسلة إجراءات قامت بها وحدة الجرائم الالكترونية حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص و بسماع أقواله وافاد انه قام بالحصول على الصور وابتزاز الفتاة.

وأكدت أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

وزير المالية: المباشرة بصرف الدفعة الأولى لمتأخرات قطاع الإنشاءات خلال 10 أيام

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط.. فما علاقة قطر!!

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف والاحتلال يستهدف موقعين للمقاومة

الانتخابات

حماس: جاهزون للقاء وطني مع الرئيس عباس للاتفاق على خطوات ومجريات العملية الانتخابية

نتنياهو

نتنياهو يهدد: المنطقة من حولنا عاصفة وجاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان