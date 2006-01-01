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الاحتلال: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي


غزة / سما/

افادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بانطلاق صفارات الانذار في بلدات غلاف غزة.

وبحسب المصادر العبرية، فان سكان غلاف غزة ابلغوا عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار.

في سياق متصل قال موقع حدشوت بتاخون سدي العبري، إن "صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في غلاف غزة، بينما صاروخ القبة الحديدية انفجر في الهواء".

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "تم تفعيل القبة الحديدية في أعقاب اطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة قبل قليل، والصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في كيبوتس "عولاميم" بالغلاف، دون وقوع إصابات".

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