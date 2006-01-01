الجهاد: نريد انتخابات تخرجنا من الأزمة ولهذا السبب لم نشارك منذ عام 2006 في الانتخابات!

غزة / سما /

كشف خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، اليوم الخميس، عن وجهة نظر حركته حول الانتخابات العامة.

وقال حبيب في حوار شبابي عقده بيت الصحافة مع ممثلي فصائل حول الانتخابات، " نريد انتخابات تخرجنا من الأزمة ولا تضعنا في أزمة جديدة وهذه وجهة نظر حركة الجهاد الإسلامي".

وشدد القيادي بالجهاد الإسلامي، على ضرورة أن يسبق الانتخابات توافق وطني، ورسم خارطة طريق واضحة، حتى لا تعاد أزمة انتخابات 2006.

وأكد القيادي في الجهاد الإسلامي، أن الانتخابات الفلسطينية شأن وطني، يتوجب أن يتزامن إجراؤها مع استتباب للأمن والأمان وإنهاء الانقسام الفلسطيني، والخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار حبيب إلى أن " الجهاد الإسلامي ومنذ عام 2006 لم تشارك في الانتخابات ، لأنها أحد نتائج أتفاق أوسلو الذي أضر بالشعب الفلسطيني".