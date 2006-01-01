حماس: جاهزون للقاء وطني مع الرئيس عباس للاتفاق على خطوات ومجريات العملية الانتخابية

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، "أن إجماع الفصائل، والعملية الانتخابية، أكبر من كل العوائق"، مستطرداً: "جاهزون للقاء وطني مع الرئيس محمود عباس، للاتفاق على خطوات عملية".

وأشار القانوع في حوار شبابي عقده بيت الصحافة مع ممثلي فصائل حول الانتخابات بأن زيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، لقطاع غزة، مؤخراً أسست لخطوة عملية وبداية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، على أن تكون الانتخابات هي أولى مداخل تحقيق الوحدة، مؤكداً على ضرورة تكوين قاعدة توافق وشراكة مع الكل الفلسطيني.

وأعلن جهوزية حركة حماس لخوض انتخابات فلسطينية، سواء كانت متتالية أم متزامنة، مؤكداً أن حماس وافقت على الانتخابات وأعلنت جاهزيتها لذلك، استجابة لدعوة الرئيس محمود عباس، بإجراء انتخابات، وتماشياً مع توجه الفصائل، واستجابة لمبادرة الفصائل الثمانية.

وجدد القانوع استعداد حركة حماس لاستقبال الرئيس عباس في قطاع غزة ، من أجل عقد لقاء وطني يكون بداية لترتيب مجريات العملية الانتخابية.

وأكد بأن الانتخابات هي أحد مداخل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتأسيس عمل وطني مشترك، وأن إدارة الشأن الفلسطيني تتطلب موافقة الكل الفلسطيني.

وأضاف: "حركة حماس لن تكون عائقاً، وستذلل كل العقبات من أجل الوصول لعملية انتخابية".