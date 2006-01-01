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رئيس الوزراء العراقي يـشترط "تجنب أي فراغ دستوري" لتقديم استقالته

الخميس 31 أكتوبر 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء العراقي يـشترط "تجنب أي فراغ دستوري" لتقديم استقالته


بغداد /سما/

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم "شرط تجنب أي فراغ دستوري".

وأوضح برهم صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غضب الشارع العراقي، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات. وأنه تمت إحالة ملفات الفساد على القضاء، وأشار إلى أنه من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه "يكفل تمثيلا أكثر عدلا، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات".

وشدد الرئيس العراقي في خطابه، على تأييده "للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق"، وأكد على "رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية"، مؤكدا على أنه "لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح". وتابع: "الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين"، وتابع "القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بـالعراق، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين".

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