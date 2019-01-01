صحة جنين تختتم فعاليات شهر التوعية بمرض سرطان الثدي

جنين / سما /

اختتمت مديرية صحة محافظة جنين، اليوم الخميس، فعاليات شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، بمؤتمر شعبي في هذه المناسبة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الختامي، بضرورة تكثيف الحملات التي تهدف إلى تعريف الناس بشهر أكتوبر الوردي، وتشجيع النساء للقيام بالفحص الدوري، حفاظا على سلامتهن.

وأوضح مدير الصحة في جنين وسام صبيحات أن الاستراتيجية الوزارة تركز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي أولا من خلال التثقيف والتوعية، وتدريب السيدات على الفحص الذاتي للثدي، بعد ذلك الفحص السريري، وأخيرا تحويل السيدات لإجراء الفحص الشعاعي، لكل سيدة يزيد عمرها عن 40 عاما

وأشار صبيحات إلى أن 60% من مجمل الوفيات من النساء مصابات بسرطان الثدي وكان بالإمكان معالجتهن، لافتا إلى وجود 56 مركزا صحيا، و650 منشأة صحية في المحافظة، وتقديم أكثر من مليون خدمة طبية سنويا.

بدوره، أشاد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب بدور مديرية الصحة بحملتها التوعوية للمجتمع المحلي في مكافحة هذا المرض، داعيا النساء التقيد بتعليمات الصحة.

من جهته، قال عميد كلية الدعوة في قلقيلية، مدير عام المساجد في وزارة الأوقاف الشيخ حسن شحادة، إن الدين الاسلامي عظم دور المرأة، فسمح لها ان تتعلم وأصبحت اليوم منافسة للرجل، والجميع يسعون جاهدين لتأخذ المرأة في المجتمع مكانتها كونها مربية الأجيال.

وتخلل المؤتمر فقرات فنية توعوية وعرض فيلم مصور عن المرض ومخاطره وطرق التوعية، وإلقاء قصيدة لطفلة عن مرض السرطان، وتقديم مريضة عن تجربتها وطرق الوقاية منه، إضافة إلى كورال لطلبة المدارس، وفرقة فلكلورية غنائية عن التوعية.