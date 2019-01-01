  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة جنين تختتم فعاليات شهر التوعية بمرض سرطان الثدي

الخميس 31 أكتوبر 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اختتمت مديرية صحة محافظة جنين، اليوم الخميس، فعاليات شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، بمؤتمر شعبي في هذه المناسبة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الختامي، بضرورة تكثيف الحملات التي تهدف إلى تعريف الناس بشهر أكتوبر الوردي، وتشجيع النساء للقيام بالفحص الدوري، حفاظا على سلامتهن.

وأوضح مدير الصحة في جنين وسام صبيحات أن الاستراتيجية الوزارة تركز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي أولا من خلال التثقيف والتوعية، وتدريب السيدات على الفحص الذاتي للثدي، بعد ذلك الفحص السريري، وأخيرا تحويل السيدات لإجراء الفحص الشعاعي، لكل سيدة يزيد عمرها عن 40 عاما

وأشار صبيحات إلى أن  60% من مجمل الوفيات من النساء مصابات بسرطان الثدي وكان بالإمكان معالجتهن، لافتا إلى وجود 56 مركزا صحيا، و650 منشأة صحية في المحافظة، وتقديم أكثر من مليون خدمة طبية سنويا.

بدوره، أشاد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب بدور مديرية الصحة بحملتها التوعوية للمجتمع المحلي في مكافحة هذا المرض، داعيا النساء التقيد بتعليمات الصحة.

من جهته، قال عميد كلية الدعوة في قلقيلية، مدير عام المساجد في وزارة الأوقاف الشيخ حسن شحادة، إن الدين الاسلامي عظم دور المرأة، فسمح لها ان تتعلم وأصبحت اليوم منافسة للرجل، والجميع يسعون جاهدين لتأخذ المرأة في المجتمع مكانتها كونها مربية الأجيال.

وتخلل المؤتمر فقرات فنية توعوية وعرض فيلم مصور عن المرض ومخاطره وطرق التوعية، وإلقاء قصيدة لطفلة عن مرض السرطان، وتقديم مريضة عن تجربتها وطرق الوقاية منه، إضافة إلى كورال لطلبة المدارس، وفرقة فلكلورية غنائية عن التوعية.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

بالصور.. القدس: الاحتلال يفتتح أول مقبرة تحت الأرض في العالم

الشيخ: بدأنا حربا مفتوحة على سماسرة التصاريح

وزير المالية: المباشرة بصرف الدفعة الأولى لمتأخرات قطاع الإنشاءات خلال 10 أيام

ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على هجمات اسرائيل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يهدد: المنطقة من حولنا عاصفة وجاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

حماس : نريد انتخابات حقيقية وضمان لاحترامها وأن تكون بتوافق وطني