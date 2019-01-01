أبو الرب يضع القنصل المصري في صورة أوضاع محافظة جنين

جنين / سما /

وضع نائب محافظ جنين كمال أبو الرب القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين مصطفى الشحات، في صورة الأوضاع العامة في صورة الأوضاع العامة بالمحافظة على كافة المستويات.

وقال أبو الرب خلال لقائه القنصل المصري في مقر المحافظة، اليوم الخميس، بحضور نائب قائد منطقة جنين العميد عبد الله مرزوق، إن محافظة جنين لديها خطط وبرامج استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوسيع أفق الاستثمار والنمو لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع توفير الأمن والأمان وبسط سيادة النظام والقانون.

وأشاد بمتانة العلاقة الفلسطينية التاريخية وما تشهده من تطور مستمر، معربا عن تقديره والشعب الفلسطيني للدعم الهام الكبير الذي تقدمه الشقيقة مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد أبو الرب وقوف فلسطين إلى جانب الدولة المصرية والشعب المصري في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبه، أكد الشحات عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، وحرصها على تحقيق المصالحة الوطنية، مشددا على أن مصر ستبقى داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية.