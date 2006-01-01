وزير الزراعة السوداني: مهتمون بنقل التجربة الفلسطينية الرائدة في المجال الزراعي

الخرطوم /سما/

أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني عيسى عثمان شريف، دعمه الكامل للمشاريع الفلسطينية المتميزة، واهتمامه بنقل التجربة الفلسطينية الرائدة في المجال الزراعي إلى السودان.

وبحث الوزير شريف مع سفير دولة فلسطين لدى السودان سمير طه عبدالجبار، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزرعة السودانية، ومندوب الإدارة العربية بوزارة الخارجية السودانية، خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الخميس، في الخرطوم، تنفيذ المشاريع الزراعية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية السودان، لاسيما تنفيذ مشروع الارتقاء النموذجي في غرب أم درمان الذي تنفذه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، ووزارة الزراعة السودانية.

بدوره، شدد السفير عبدالجبار على حرص القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد أشتية، على تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية السودان الشقيقة.