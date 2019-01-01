نتنياهو يهدد: المنطقة من حولنا عاصفة وجاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة

القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة شديدة لإيران، بعد وقت قصير من إعلان حزب الله أنه أطلق صاروخا مضادا للطائرات باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة في أجواء جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، خلال حفل تخريج فوج ضباط في سلاح البرية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن "مستوى جرأة إيران يرتفع بسبب غياب رد فعل" أميركي في أعقاب إسقاط طائرة أميركية مسيرة ومهاجمة منشآت نفطية في السعودية بصواريخ موجهة.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لن تدير خدّها الثاني. والقوات الإيرانية تتسلح دون توقف، ونحن جاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة. ومن يتجه إلى العدوانية سيقابل بحزم كامل ويتكبد ثمنا باهظا".

وتابع أن "المنطقة من حولنا عاصفة وهائجة. وتظهر التهديدات في كل ركن، في سورية ولبنان والعراق وقطاع غزة واليمن".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في الحفل نفسه، إنه "لا يوجد موطئ قدم في الجيش الإسرائيلي لهيئات خارجية. ويمكن أن يكون رأي خاص لأي هيئة وأي شخص، لكن من الجيش الإسرائيلي يتلقون أوامر وتعليمات من مكان واحد فقط – الضباط".

ويبدو أن كوخافي كان يرفض بأقواله مواقف المتدينين الذين يرفضون خدمة النساء في الجيش. وقال إنه "بما يتعلق بخدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، فإنه يوجد في هذا الحفل 70 ضابطة. وهذا الحفل يتحدث عن نفسه. والنساء اللاتي يخدمن في الجيش الإسرائيلي هم مصدر قوة. وسيستمر النساء والرجال في الخدمة المشتركة".

وسبق هذا الحفل أنباء ترددت في وسائل الإعلام اللبنانية حول إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات استهدف الطائرة دون إصابتها.

وأكد حزب الله لاحقا إنه أطلق صاروخا باتجاه الطائرة الإسرائيلية وأنه أرغمها على مغادرة الأجواء اللبنانية.